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14 апреля, 14:24

Медведь Гром из Донбасса проснулся после зимней спячки в Подмосковье

В подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных вышел из спячки медведь Гром, которого перевезли туда из Донбасса. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Он уже реабилитирован и впервые за всю свою жизнь ложился спать в зимний сон. Сейчас он уже бодрствует, чувствует себя хорошо", — заявила она журналистам.

По словам Акуловой, Гром будет в центре до тех пор, пока один из зоопарков Донбасса не решит вернуть его. Она добавила, что специалисты эвакуируют животных оттуда только в крайних случаях, чтобы помочь.

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Бурый медведь Гром переехал в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных из Донбасса осенью 2022 года. Около десяти лет зверь жил на территории пивного завода под опекой местных сотрудников. При этом из-за частых взрывов постоянно был в стрессе, поэтому животное перевезли в Подмосковье. В начале февраля Гром погрузился в спячку.

Ранее Лайф писал о том, что в Московском зоопарке медведь Диксон разучил упражнение "Дай". Теперь он может подать зоологам тренировочную палочку по их просьбе.

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Telegram / Светлана Акулова

Илья Суриков
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