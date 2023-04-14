Медведь Гром из Донбасса проснулся после зимней спячки в Подмосковье

В подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных вышел из спячки медведь Гром, которого перевезли туда из Донбасса. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Он уже реабилитирован и впервые за всю свою жизнь ложился спать в зимний сон. Сейчас он уже бодрствует, чувствует себя хорошо", — заявила она журналистам.

По словам Акуловой, Гром будет в центре до тех пор, пока один из зоопарков Донбасса не решит вернуть его. Она добавила, что специалисты эвакуируют животных оттуда только в крайних случаях, чтобы помочь.

Бурый медведь Гром переехал в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных из Донбасса осенью 2022 года. Около десяти лет зверь жил на территории пивного завода под опекой местных сотрудников. При этом из-за частых взрывов постоянно был в стрессе, поэтому животное перевезли в Подмосковье. В начале февраля Гром погрузился в спячку.