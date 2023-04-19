В Шереметьево закрыли крупнейший duty free

Крупнейший в Шереметьево магазин duty free закрыли из-за проблем с ассортиментом, сообщает РИА "Новости". Объявление на входе гласит, что торговая точка не работает "временно", покупателям предлагают воспользоваться другими duty free, расположенными в центральной зоне терминала С.

Источник агентства пояснил, что у нынешнего юрлица этого duty free в договоре были чётко прописаны поставщики, но теперь они с магазином не работают, а заключить соглашение с другими по условиям нельзя.

"Им надо закрыться и открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товар из открытых стран", — добавил собеседник.

Sheremetyevo Duty Free — крупнейший оператор рынка дьюти-фри на территории аэропортов Российской Федерации. К услугам пассажиров более 60 магазинов, расположенных в терминалах A, B, C, D, E, F международного аэропорта Шереметьево. Магазины дьюти-фри под этим брендом расположены как в зоне вылета, так и прилёта терминалов международных рейсов.