Рот говорит одно, а тело — другое: Сексолог объяснила, почему россияне часто изменяют

В человеческих отношениях важной является эмоциональная связь. При её отсутствии партнёр постепенно "умирает" и ищет ресурсы для выживания — близость на стороне. Именно эмоциональный голод является частой причиной измен, уверена сексолог Екатерина Иванова. Об этом она рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Муж говорит жене на семейной психотерапии: "Я люблю тебя и испытываю нежность". А сам сидит в напряжённой позе и с каменным лицом. У супруги, конечно же, появляются сомнения и вопросы. Говорить о чувствах и проявлять их — не одно и то же. Когда рот изрекает одно, а тело говорит другое, человек получает двойной сигнал, и его мозг с этим не справляется. Он начинает жевать мысленную жвачку: "Он мне сейчас правду говорит или нет? Это любовь? Со мной что-то не так или с ним?" — отметила Иванова.

Она добавила, что другие причины надо искать во взаимоотношениях с человеком. Если партнёр часто проявляет безразличие, то виной всему неутолимые страдания. Сексолог подчеркнула, что за кажущейся чёрствостью стоит отчаяние. Вспоминая вышеописанного мужчину, эксперт отметила, что у него разрастался страх от мысли, что супруга эмоционально отдаляется.

"И это означает для него, что если так пойдёт и дальше, то он потеряет свою ценность, которую видит в семье, и встретится с одиночеством", — объяснила специалист.