Эксперт рассказал, что будет, если ездить на машине умершего родственника

В случае смерти близкого родственника его автомобилем можно управлять только после вступления в наследство. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов. Это связано с тем, что регистрация транспортного средства аннулируется.

"К примеру, вы, собственник машины, передали её кому-то (дочке, мужу или другому), а тот попал в ДТП и убежал. Тогда всё приходит на вас. А в случае с умершим владельцем получается, что его нет, идти не к кому", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

После вступления в наследство родственники умершего смогут переписать машину на себя и уже тогда ездить на ней. А благодаря приказу МВД № 1001 транспортное средство можно не оформлять на близкого человека, а просто продать. Если ездить на незарегистрированном автомобиле после смерти родственника, может грозить штраф до 800 рублей.