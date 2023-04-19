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19 апреля, 14:59

Антидота в арсенале не оказалось: Подмосковных врачей озадачила девушка, которую укусила гремучая змея

Mash: В Подмосковье 27-летнюю девушку укусила гремучая змея

В Московской области 27-летнюю девушку госпитализировали после укуса гремучей змеи. При этом врачи пока не понимают, как помочь пациентке. Дело в том, что антидота от опасного яда у медиков нет, сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадавшая жила вместе со змеёй в собственной квартире. В какой-то момент рептилии что-то не понравилось — и она атаковала хозяйку. После этого девушка с интоксикацией попала в больницу.

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Ранее врач Ботиров объяснил, как оказать первую помощь при укусе проснувшихся в Подмосковье гадюк. По его словам, змея нападает на человека, если чувствует опасность.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Weißbrod

Никита Осипов
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