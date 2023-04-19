Антидота в арсенале не оказалось: Подмосковных врачей озадачила девушка, которую укусила гремучая змея

В Московской области 27-летнюю девушку госпитализировали после укуса гремучей змеи. При этом врачи пока не понимают, как помочь пациентке. Дело в том, что антидота от опасного яда у медиков нет, сообщает телеграм-канал Mash.

Пострадавшая жила вместе со змеёй в собственной квартире. В какой-то момент рептилии что-то не понравилось — и она атаковала хозяйку. После этого девушка с интоксикацией попала в больницу.