Антидота в арсенале не оказалось: Подмосковных врачей озадачила девушка, которую укусила гремучая змея
Mash: В Подмосковье 27-летнюю девушку укусила гремучая змея
В Московской области 27-летнюю девушку госпитализировали после укуса гремучей змеи. При этом врачи пока не понимают, как помочь пациентке. Дело в том, что антидота от опасного яда у медиков нет, сообщает телеграм-канал Mash.
Пострадавшая жила вместе со змеёй в собственной квартире. В какой-то момент рептилии что-то не понравилось — и она атаковала хозяйку. После этого девушка с интоксикацией попала в больницу.
Ранее врач Ботиров объяснил, как оказать первую помощь при укусе проснувшихся в Подмосковье гадюк. По его словам, змея нападает на человека, если чувствует опасность.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Weißbrod