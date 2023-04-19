Глава МВД Колокольцев принял участие в открытии музея "Динамо" в Москве

В Москве состоялась церемония открытия музея "Динамо" в честь 100-летия спортивного сообщества. В ней принял участие министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев. Как пишет "МВД-медиа", он назвал создание такого музея данью уважения всем, кто создавал на протяжении века историю спортивного сообщества.











"Динамо", без преувеличения, завоевало огромную популярность и давно вышло за рамки ведомственной организации. Здесь воспитывались будущие чемпионы, легенды отечественного и мирового спорта", — заявил Колокольцев.

Музейная экспозиция занимает более тысячи "квадратов", в ней отражена эпоха спортивной жизни России, там представлено порядка 200 артефактов, которые имеют высокую историческую ценность. Гости смогут впервые познакомиться с уникальными архивными данными в цифровом формате. Как рассказал Колокольцев, музей станет одним из важнейших культурно-просветительских центров как столицы, так и страны. Причём интересно там будет не только болельщикам "Динамо", но и фанатам спорта в целом.

Колокольцев вместе с тем поблагодарил участников реализации проекта и пожелал творческих успехов создателям и работникам музея. Глава МВД вместе с председателем общества "Динамо" Анатолием Гулевским, помощником лидера РФ Игорем Левитиным, главой ВТБ Андреем Костиным и гендиректором Почты России Михаилом Волковым поучаствовал в церемонии гашения выпущенной в честь 100-летнего юбилея спортобщества почтовой марки.