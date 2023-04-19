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19 апреля, 15:16

Глава МВД Колокольцев принял участие в открытии музея "Динамо" в Москве

В Москве состоялась церемония открытия музея "Динамо" в честь 100-летия спортивного сообщества. В ней принял участие министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев. Как пишет "МВД-медиа", он назвал создание такого музея данью уважения всем, кто создавал на протяжении века историю спортивного сообщества.

  • Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
    Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
  • Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
    Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
  • Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
    Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
  • Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
    Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
  • Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"
    Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"

Колокольцев на церемонии открытия музея "Динамо" в Москве. Фото © "МВД-медиа"

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"Динамо", без преувеличения, завоевало огромную популярность и давно вышло за рамки ведомственной организации. Здесь воспитывались будущие чемпионы, легенды отечественного и мирового спорта", — заявил Колокольцев.

Музейная экспозиция занимает более тысячи "квадратов", в ней отражена эпоха спортивной жизни России, там представлено порядка 200 артефактов, которые имеют высокую историческую ценность. Гости смогут впервые познакомиться с уникальными архивными данными в цифровом формате. Как рассказал Колокольцев, музей станет одним из важнейших культурно-просветительских центров как столицы, так и страны. Причём интересно там будет не только болельщикам "Динамо", но и фанатам спорта в целом.

Колокольцев вместе с тем поблагодарил участников реализации проекта и пожелал творческих успехов создателям и работникам музея. Глава МВД вместе с председателем общества "Динамо" Анатолием Гулевским, помощником лидера РФ Игорем Левитиным, главой ВТБ Андреем Костиным и гендиректором Почты России Михаилом Волковым поучаствовал в церемонии гашения выпущенной в честь 100-летнего юбилея спортобщества почтовой марки.

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Ранее бывший главный тренер бело-голубых и сборной РФ Станислав Черчесов поздравил "Динамо" со столетним юбилеем. Он сказал, что следит за футбольной командой и желает ей успехов.

Обложка ©

 "МВД-медиа"

Светлана Оперук
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