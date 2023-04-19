В Киргизии предложили перевести национальный язык с кириллицы на латиницу

Депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили перевести национальный язык с кириллицы на латиницу. Об этом они заявили на заседании парламента, где обсуждался проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики".

Как заявил Токтошев, эта мера будет способствовать сохранению киргизского языка и без этого не получится провести полномасштабную реформу о госязыке. Его коллега Талиева инициативу поддержала, отметив, что это надо было сделать давно. Председатель нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев заявил, что в случае принятия "политического" решения о переходе на латиницу филологи и лингвисты готовы начать процесс.

"Этот вопрос поднимался ещё в 1993 году, но тогда политического решения о переходе не было принято. Сегодня из шести тюркоязычных стран только Кыргызстан использует кириллицу", — добавил он.

На очередном заседании парламент одобрил во втором чтении проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики", который обяжет использовать национальный язык в документообороте. При этом инициаторы законопроекта заявили, что официальный русский язык не будет подвергаться дискриминации и также может применяться в качестве дублирующего.