Шотландская легкоатлетка схитрила на марафоне, проехав часть маршрута на авто
Шотландскую бегунью дисквалифицировали за преодоление части марафона на машине
Шотландская легкоатлетка Джоасия Закшевски проехала часть марафона на 80 километров на машине, из-за чего её дисквалифицировали. Об этом сообщает Sky News.
В начале апреля 47-летняя Закшевски заняла третье место в марафоне из Манчестера в Ливерпуль. Однако с помощью приложения для бега и езды на велосипеде выяснилось, что спортсменка проехала четыре километра на машине во время соревнования. Причём подруга Закшевски рассказала, что бегунья ещё перед началом марафона почувствовала недомогание и хотела сняться.
Указывается, что спортсменка признала вину и сотрудничает со следствием. Дело бегуньи передали в Федерацию лёгкой атлетики Британии.
Ранее сообщалось, что легкоатлет Максим Егоров из Петербурга решил пробежать десять тысяч километров за сто дней. Таким образом он решил установить новый рекорд. Его поддерживают родители и девушка.
Getty Images / Sam Mellish