Шотландская легкоатлетка схитрила на марафоне, проехав часть маршрута на авто

Шотландская легкоатлетка Джоасия Закшевски проехала часть марафона на 80 километров на машине, из-за чего её дисквалифицировали. Об этом сообщает Sky News.

В начале апреля 47-летняя Закшевски заняла третье место в марафоне из Манчестера в Ливерпуль. Однако с помощью приложения для бега и езды на велосипеде выяснилось, что спортсменка проехала четыре километра на машине во время соревнования. Причём подруга Закшевски рассказала, что бегунья ещё перед началом марафона почувствовала недомогание и хотела сняться.

Указывается, что спортсменка признала вину и сотрудничает со следствием. Дело бегуньи передали в Федерацию лёгкой атлетики Британии.