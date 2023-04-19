В Петербурге открылась выставка к 80-летию легендарной контрразведки Смерш

В петербургском музейно-выставочном центре "Россия — моя история" открылась выставка к 80-летию Смерша — легендарной советской военной контрразведки, действовавшей в годы Великой Отечественной войны, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Общепризнано, что Смерш — самая эффективная спецслужба времён ВОВ, не имевшая себе равных по размаху, результатам и интенсивности оперативно-разыскной деятельности. При этом никогда ещё в истории её работа не показывалась таким крупным планом, как на представленной экспозиции", — отметил на церемонии открытия выставки начальник Управления ФСБ РФ по Западному военному округу генерал-лейтенант Алексей Пушкарёв.

На выставке впервые представлен целый ряд материалов, которые только недавно удалось рассекретить. Речь, в частности, идёт о фотографиях блокадного Ленинграда, а также портретах некоторых советских чекистов. Сама выставка будет работать до 15 мая.









Легендарная спецслужба Смерша, что расшифровывается как "Смерть шпионам", была создана 19 апреля 1943 года. За годы её существования сотрудниками организации было выявлено более 30 тысяч немецких агентов — таким результатом не может похвастаться ни одна контрразведка мира.