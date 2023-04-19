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19 апреля, 15:26

В Петербурге открылась выставка к 80-летию легендарной контрразведки Смерш

В петербургском музейно-выставочном центре "Россия — моя история" открылась выставка к 80-летию Смерша — легендарной советской военной контрразведки, действовавшей в годы Великой Отечественной войны, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Общепризнано, что Смерш — самая эффективная спецслужба времён ВОВ, не имевшая себе равных по размаху, результатам и интенсивности оперативно-разыскной деятельности. При этом никогда ещё в истории её работа не показывалась таким крупным планом, как на представленной экспозиции", — отметил на церемонии открытия выставки начальник Управления ФСБ РФ по Западному военному округу генерал-лейтенант Алексей Пушкарёв.

На выставке впервые представлен целый ряд материалов, которые только недавно удалось рассекретить. Речь, в частности, идёт о фотографиях блокадного Ленинграда, а также портретах некоторых советских чекистов. Сама выставка будет работать до 15 мая.

  • Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
  • Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
  • Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
  • Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Кадр с открытия выставки, посвящённой 80-летию Смерша. Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

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Легендарная спецслужба Смерша, что расшифровывается как "Смерть шпионам", была создана 19 апреля 1943 года. За годы её существования сотрудниками организации было выявлено более 30 тысяч немецких агентов — таким результатом не может похвастаться ни одна контрразведка мира.

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Обложка ©

"Петербургский дневник" / Александр Глуз

Наталья Исакова
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