Солнечное затмение по-турецки: Огромное чёрное облако на несколько минут погрузило Стамбул во тьму

Стамбул 18 апреля накрыла тьма из-за огромного чёрного облака. Об этом сообщает издание Turkiye Gazetesi. Уточняется, что оно на некоторое время лишило город света и вызвало волнение.

Стамбул накрыло огромное чёрное облако. Видео © YouTube / TRT Haber

Судя по записям с камер видеонаблюдения, густое чёрное облако за короткий срок накрыло город, в котором стало темно как ночью. Через некоторое время небо освободилось от тучи.

"Сильный дождь, начавшийся в час пик, сильно сказался на дорожной обстановке. Борясь с ливнем и пробками, жители Стамбула также стали свидетелями редкого природного явления. Облако закрыло солнце на пять минут. Когда вдруг стало темно, многие начали паниковать", — пишет издание.