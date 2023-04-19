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19 апреля, 15:19

Солнечное затмение по-турецки: Огромное чёрное облако на несколько минут погрузило Стамбул во тьму

Стамбул на несколько минут погрузился во тьму из-за огромного чёрного облака

Стамбул 18 апреля накрыла тьма из-за огромного чёрного облака. Об этом сообщает издание Turkiye Gazetesi. Уточняется, что оно на некоторое время лишило город света и вызвало волнение.

Стамбул накрыло огромное чёрное облако. Видео © YouTube / TRT Haber

Судя по записям с камер видеонаблюдения, густое чёрное облако за короткий срок накрыло город, в котором стало темно как ночью. Через некоторое время небо освободилось от тучи.

"Сильный дождь, начавшийся в час пик, сильно сказался на дорожной обстановке. Борясь с ливнем и пробками, жители Стамбула также стали свидетелями редкого природного явления. Облако закрыло солнце на пять минут. Когда вдруг стало темно, многие начали паниковать", — пишет издание.

В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание

В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание

Ранее Лайф писал о том, что некоторые районы Стамбула к 2050 году могут оказаться затоплены из-за значительного подъёма уровня Мраморного моря. Причины — таяние ледников и повышение уровня Мирового океана.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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