КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 15:49

Путин призвал Минсельхоз помогать местным аграриям в новых регионах России

Российский лидер Владимир Путин призвал Министерство сельского хозяйства помогать местным аграриям в новых регионах страны. Руководитель ведомства Дмитрий Патрушев в ходе заседания главы государства с членами правительства сообщил, как проходят посевные работы в этих субъектах.

"Если [новым субъектам РФ] инвестиции дополнительные нужны из России, из других регионов РФ, то, конечно, нужно это поддержать, но поддерживать нужно прежде всего местных граждан, тех, кто занимается тем или иным видом деятельности — в данном случае сельским хозяйством", — подчеркнул президент.

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Путин — о новых регионах: Всё убрано, чистенько и аккуратно

Ранее Путин заявил, что кабмин заканчивает подготовку программы развития новых регионов. Как отметил глава государства, этим территориям нужна поддержка федерального центра, ведь проблемы там копились десятилетиями.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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