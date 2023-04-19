Путин призвал Минсельхоз помогать местным аграриям в новых регионах России

Российский лидер Владимир Путин призвал Министерство сельского хозяйства помогать местным аграриям в новых регионах страны. Руководитель ведомства Дмитрий Патрушев в ходе заседания главы государства с членами правительства сообщил, как проходят посевные работы в этих субъектах.

"Если [новым субъектам РФ] инвестиции дополнительные нужны из России, из других регионов РФ, то, конечно, нужно это поддержать, но поддерживать нужно прежде всего местных граждан, тех, кто занимается тем или иным видом деятельности — в данном случае сельским хозяйством", — подчеркнул президент.