Экс-полицейского обвинили в разврате за интим-переписки с юными девушками на сайте знакомств

Экс-сотруднику пермского ОБЭП (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции) грозит до шести лет лишения свободы за интимные переписки с несовершеннолетними девочками на сервисе для знакомств "Мамба". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, мужчина по имени Максим начал общаться с подростками во время пандемии.

Экс-сотрудник пермского ОБЭП рассказал, как общался с девочками на "Мамбе". Видео © Telegram / Mash

"С одной я общался один день, с другой — два месяца. Разговоров было, вечером обычно, час-полтора. "Занималась ли ты сексом?" — вот с одной была только эта фраза. И сразу же статья", — отметил мужчина.

Обвиняемый в совращении подчеркнул, что не знал, сколько лет было девочкам. По его словам, подростки сами предлагали купить откровенные фото.

"Секс — нет, деньги просили, да. Сайт "Мамба" подразумевает регистрацию с 18 лет. Поэтому меня обвинили и предъявили обвинения по развратным действиям в отношении несовершеннолетних", — добавил Максим, уточнив, что его единственное желание было — пообщаться.

Мужчина также рассказал, что 6 сентября к нему в квартиру, в которой он проживает вместе с 85-летним отцом, пришли с обыском, после чего увезли в райотдел.

"Вызвали своего адвоката. У меня ещё не было своего адвоката. Адвокат сказал: "Колись, признавайся, через неделю тебя осудят". Я говорю: "Так я же не виноват, я же не знаю, с кем там общаюсь", — поделился экс-сотрудник пермского ОБЭП.

Отцу мужчина пока ничего не рассказывал. Сейчас он готовится к завтрашнему заседанию в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга и переживает за пожилого папу, за которым ухаживал после ухода из органов.