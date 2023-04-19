Хакеры Killnet парализовали работу аэропортов по всей Европе
Хакеры Killnet атаковали Евроконтроль, отвечающий за авиарейсы в странах ЕС
Хакеры Killnet атаковали Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Действия членов группировки уже нарушили работу некоторых европейских аэропортов и привели к задержкам и отмене рейсов.
В телеграм-канале Killnet подчёркивается, что Евроконтроль кажется внешне безобидной организацией, на самом деле имеет тесные связи с блоком НАТО. Кроме того, данная организация спонсирует украинское правительство, отметили хакеры.
Хакеры положили сайт Евроконтроля. Фото © Telegram / We are Killnet
"Сегодня мы доставим всем авиалиниям Европы большие неудобства! Зачем партнёры Евроконтроля массово отменяют рейсы, если пострадал только сайт? Снова бульдозер перебил провода?" — иронизируют хакеры.
А ранее Лайф сообщал, что хакеры RaHDit обнародовали список телеграм-каналов, связанных с украинским ЦИПСО. Как оказалось, большинство площадок принадлежит украинцу Луке Ильчуку — автору и разработчику множества мобильных приложений, в своё время он сотрудничал с Минобразования Украины и Польши. Также среди администраторов куратор от СБУ Юрий Векленко.
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