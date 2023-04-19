Хакеры Killnet парализовали работу аэропортов по всей Европе

Хакеры Killnet атаковали Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Действия членов группировки уже нарушили работу некоторых европейских аэропортов и привели к задержкам и отмене рейсов.

В телеграм-канале Killnet подчёркивается, что Евроконтроль кажется внешне безобидной организацией, на самом деле имеет тесные связи с блоком НАТО. Кроме того, данная организация спонсирует украинское правительство, отметили хакеры.

Хакеры положили сайт Евроконтроля. Фото © Telegram / We are Killnet

"Сегодня мы доставим всем авиалиниям Европы большие неудобства! Зачем партнёры Евроконтроля массово отменяют рейсы, если пострадал только сайт? Снова бульдозер перебил провода?" — иронизируют хакеры.