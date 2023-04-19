Киев уходит под воду, а власти винят в этом Россию

Украинская столица может уйти под воду из-за повреждений Каховской ГЭС. Об этом сообщил в среду Роман Ткачук — глава Управления по вопросам гражданской защиты при администрации Киевской области. В произошедшем украинская сторона обвиняет Россию: сооружения ГЭС якобы были повреждены при обстреле.

Он отметил, что станция теперь работает не в полном технологическом режиме, из-за чего сбился цикл её взаимодействия с двумя другими ГЭС — Киевской и Каневской. Вместе им удавалось сдерживать уровень воды в Днепре в искусственном режиме, но теперь схема не работает. По данным ГСЧС Украины, из-за повышения уровня воды в реках подтоплено уже 1564 домохозяйства в шести регионах страны, сильнее всего досталось Киевской области.

"Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению. Уровень воды на метр выше, чем обычно", — заявил чиновник в эфире Espreso.tv.