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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 16:35
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Киев уходит под воду, а власти винят в этом Россию

Власти Украины: Киев уходит под воду из-за паводков и повреждённой ГЭС

Украинская столица может уйти под воду из-за повреждений Каховской ГЭС. Об этом сообщил в среду Роман Ткачук — глава Управления по вопросам гражданской защиты при администрации Киевской области. В произошедшем украинская сторона обвиняет Россию: сооружения ГЭС якобы были повреждены при обстреле.

Он отметил, что станция теперь работает не в полном технологическом режиме, из-за чего сбился цикл её взаимодействия с двумя другими ГЭС — Киевской и Каневской. Вместе им удавалось сдерживать уровень воды в Днепре в искусственном режиме, но теперь схема не работает. По данным ГСЧС Украины, из-за повышения уровня воды в реках подтоплено уже 1564 домохозяйства в шести регионах страны, сильнее всего досталось Киевской области.

Названы города России, которые весной может частично затопить
Названы города России, которые весной может частично затопить

"Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению. Уровень воды на метр выше, чем обычно", — заявил чиновник в эфире Espreso.tv.

Ранее Лайф писал, что некоторые районы Стамбула к 2050 году могут оказаться затоплены из-за значительного подъёма уровня Мраморного моря. Ну хотя бы тут Россия ни при чём.

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Getty Images / Andre Alves

Марина Калегина
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