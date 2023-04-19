Киев уходит под воду, а власти винят в этом Россию
Власти Украины: Киев уходит под воду из-за паводков и повреждённой ГЭС
Украинская столица может уйти под воду из-за повреждений Каховской ГЭС. Об этом сообщил в среду Роман Ткачук — глава Управления по вопросам гражданской защиты при администрации Киевской области. В произошедшем украинская сторона обвиняет Россию: сооружения ГЭС якобы были повреждены при обстреле.
Он отметил, что станция теперь работает не в полном технологическом режиме, из-за чего сбился цикл её взаимодействия с двумя другими ГЭС — Киевской и Каневской. Вместе им удавалось сдерживать уровень воды в Днепре в искусственном режиме, но теперь схема не работает. По данным ГСЧС Украины, из-за повышения уровня воды в реках подтоплено уже 1564 домохозяйства в шести регионах страны, сильнее всего досталось Киевской области.
"Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению. Уровень воды на метр выше, чем обычно", — заявил чиновник в эфире Espreso.tv.
Ранее Лайф писал, что некоторые районы Стамбула к 2050 году могут оказаться затоплены из-за значительного подъёма уровня Мраморного моря. Ну хотя бы тут Россия ни при чём.
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