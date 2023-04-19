США в течение суток объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине
В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вашингтон объявит об этом в течение суток, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Сегодня администрация [президента США Джо] Байдена и Камалы Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды", — заявила она.
Ранее Лайф писал о том, что новый пакет военной помощи Украине направит Канада. Он состоит из 20 с лишним тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 миллиона патронов.
Wikipedia / Генеральный штаб ВСУ