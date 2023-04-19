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19 апреля, 17:03

США в течение суток объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вашингтон объявит об этом в течение суток, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня администрация [президента США Джо] Байдена и Камалы Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды", — заявила она.

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Ранее Лайф писал о том, что новый пакет военной помощи Украине направит Канада. Он состоит из 20 с лишним тысяч автоматов, 38 пулемётов и более 2,4 миллиона патронов.

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Wikipedia / Генеральный штаб ВСУ

Илья Суриков
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