США в течение суток объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вашингтон объявит об этом в течение суток, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня администрация [президента США Джо] Байдена и Камалы Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды", — заявила она.