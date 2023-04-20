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19 апреля, 21:47

Социолог отметил одну из особенностей управленческого стиля Путина

Социолог Потуремский: Высокая погружённость — управленческий стиль Путина

Высокая погружённость президента РФ Владимира Путина в положение дел в разных сферах российской действительности — особый управленческий стиль главы государства. Так считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он прокомментировал Лайфу состоявшуюся 19 апреля встречу президента с членами кабинета министров.

"Вопрос эффективности власти и вопрос качества работы власти был обозначен президентом как приоритет и остается важным приоритетом, несмотря на все внешние вызовы. То, что произошло там на заседании, ещё раз подтверждает, что закрепление конкретной персональной ответственности за результаты деятельности — это на самом деле продолжение этой логики", сказал Потуремский.

Как социолог он отметил: по динамике прошлого года видно, что "в общественном мнении эффективность работы власти является очень важным критерием и восприятия власти, и оценки власти, отношения к власти".

"Поездки президента: мы можем говорить об определенном управленческом стиле, то есть высокая погруженность президента, высокая компетентность и поездки, конечно, имеют большое значение. То есть, как мы видим, поездки связаны не только с тем, что у нас появляются вот такие зоны прорыва экономического роста, но и связаны с решением очень важных серьезных проблем", заключил собеседник Лайфа.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко
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