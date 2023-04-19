Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $325 млн

Американские власти выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

Из заявления военного ведомства США следует, что в новый пакет войдут различные виды боеприпасов и техника, в том числе дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды к артиллерии, противотанковое оружие и мины, а также патроны для стрелкового оружия и авиационные боеприпасы.

"Соединённые Штаты будут продолжать работать с союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения её непосредственных потребностей на поле боя", — говорится в сообщении Пентагона.