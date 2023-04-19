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19 апреля, 18:23

Форвард Тюкавин расстроился из-за отказа сборной России играть в турнире CAFA

<p>Константин Тюкавин. Обложка © <a href="https://fcdm.ru/news/konstantin-tiukavin-posle-matca-v-razdevalke-nazvali-kormilcem/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Динамо"</p>

Константин Тюкавин. Обложка © Сайт ФК "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" и сборной России по футболу Константин Тюкавин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" признался, что его расстроил отказ национальной команды от участия в чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

"Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть", — посетовал 20-летний игрок.

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Ранее стало известно, что сборная России всё-таки отказалась от участия в турнире CAFA из-за большой нагрузки футболистов. Как уже рассказывал Лайф, в чемпионате примут участие сборные Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. Кроме того, организаторы пригласили к участию ещё одну азиатскую национальную команду.

Наталья Исакова
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