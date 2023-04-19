Форвард Тюкавин расстроился из-за отказа сборной России играть в турнире CAFA

Нападающий московского "Динамо" и сборной России по футболу Константин Тюкавин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" признался, что его расстроил отказ национальной команды от участия в чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

"Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть", — посетовал 20-летний игрок.