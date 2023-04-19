КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 18:31

"Разрушение системы": Украине предрекли полный крах и рассказали, кто в этом виноват

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неминуемом крахе Украины из-за Зеленского

Украину ждёт неминуемый крах из-за киевского режима и лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это, по сути, крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества", — отметил он в ролике на своём YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что украинские власти не справляются с обязанностями и не занимаются реальными делами. По его словам, такая некомпетентность связана с неопытностью многих политиков. Самая сложная ситуация на Украине, по мнению Соскина, в сфере экономики и финансов. Так, разрушается народно-хозяйственный комплекс и предпринимательская активность.

AT: Помощь НАТО Зеленскому по захвату Крыма обернётся трагедией

AT: Помощь НАТО Зеленскому по захвату Крыма обернётся трагедией

Ранее в Европе спрогнозировали госпереворот на Украине из-за Зеленского. На Западе считают, что Незалежной грозит новый Майдан после окончания спецоперации.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров