Украину ждёт неминуемый крах из-за киевского режима и лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это, по сути, крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества", — отметил он в ролике на своём YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что украинские власти не справляются с обязанностями и не занимаются реальными делами. По его словам, такая некомпетентность связана с неопытностью многих политиков. Самая сложная ситуация на Украине, по мнению Соскина, в сфере экономики и финансов. Так, разрушается народно-хозяйственный комплекс и предпринимательская активность.