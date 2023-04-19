"Разрушение системы": Украине предрекли полный крах и рассказали, кто в этом виноват
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неминуемом крахе Украины из-за Зеленского
Украину ждёт неминуемый крах из-за киевского режима и лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это, по сути, крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества", — отметил он в ролике на своём YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что украинские власти не справляются с обязанностями и не занимаются реальными делами. По его словам, такая некомпетентность связана с неопытностью многих политиков. Самая сложная ситуация на Украине, по мнению Соскина, в сфере экономики и финансов. Так, разрушается народно-хозяйственный комплекс и предпринимательская активность.
Ранее в Европе спрогнозировали госпереворот на Украине из-за Зеленского. На Западе считают, что Незалежной грозит новый Майдан после окончания спецоперации.
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