КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 14:35

AT: Помощь НАТО Зеленскому по захвату Крыма обернётся трагедией

Если НАТО окажет военную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в его намерении захватить Крым, то страны Запада ждут трагические последствия, пишет обозреватель гонконгского издания Asia Times (AT) Уве Парпарт.

"Для того чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и её ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Керченский мост", — говорится в материале.

Как подчеркнул обозреватель, ВСУ из-за нехватки живой силы и дефицита военной техники самостоятельно не смогут провести успешное контрнаступление и войти на полуостров, поэтому Киев очень нуждается в помощи Запада. Однако если Североатлантический альянс вдруг осмелится помочь украинцам, то всё обернётся прямым столкновением блока с Россией.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Чёрное море в "море НАТО" и демилитаризировать его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Чёрное море является общим, оно никогда не станет внутренними водами НАТО.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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