Если НАТО окажет военную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в его намерении захватить Крым, то страны Запада ждут трагические последствия, пишет обозреватель гонконгского издания Asia Times (AT) Уве Парпарт.

"Для того чтобы дать шанс широко разрекламированному южному наступлению, Украина и её ближайшие союзники, США и Великобритания, должны будут попытаться разрушить Керченский мост", — говорится в материале.

Как подчеркнул обозреватель, ВСУ из-за нехватки живой силы и дефицита военной техники самостоятельно не смогут провести успешное контрнаступление и войти на полуостров, поэтому Киев очень нуждается в помощи Запада. Однако если Североатлантический альянс вдруг осмелится помочь украинцам, то всё обернётся прямым столкновением блока с Россией.