В Башкирии экс-жена главы филармонии обвинила его в избиениях

Бывшая гражданская жена директора Сибайской филармонии обвинила Юнира Калимуллина в домашнем насилии. По словам 45-летней Юлии Нуриахметовой, тот избивал её в течение трёх лет, вынудив в конечном счёте сбежать из дома с четырёхлетней дочерью. Это произошло в 2020 году.

Экс-жена директора Сибайской филармонии обвинила его в избиениях. Видео © SHOT

По словам женщины, всё это время она скрывалась у родственников из страха, что бывший сожитель будет мстить. Теперь она говорит, что некоторое время назад снова стала получать угрозы от экс-супруга.

"Я переживаю за свою жизнь и за жизнь своих детей. Я прошу, помогите мне", — приводит SHOT слова женщины.

Запись, представленная Юлией Нуриахметовой. Видео © SHOT

Взяв с собой дочь, Юлия встретилась с бывшим гражданским мужем, чтобы мирно обсудить ситуацию, однако закончилось это, по её словам, новым избиением и сотрясением мозга, причём при ребёнке. Как рассказала пострадавшая, она написала несколько заявлений в полицию, однако говорит, что там мер не приняли. Калимуллин отказался комментировать ситуацию, обвинив бывшую сожительницу в провокации.