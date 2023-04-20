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19 апреля, 22:03

"Ты же мужик, будь им!": Минобороны выпустило агитационный ролик

Минобороны РФ выпустило агитролик о службе по контракту

Российское Министерство обороны опубликовало агитационный ролик, призывающий мужчин заключать контракты на службу по контракту в Вооружённых силах страны. Представлен он на официальном Telegram-канале ведомства. В 30-секундном видео показаны охранник, фитнес-тренер, а также водитель такси.

Агитационный ролик, призывающий мужчин служить по контракту в ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?" — гласят появляющиеся надписи.

В конце ролика эти три героя предстают перед зрителями в военной форме вместе с сослуживцами. На экране на последних секундах появляется надпись: "Ты же мужик. Будь им".

Первый контракт на службу в ВС РФ иностранцы смогут заключить на год

Первый контракт на службу в ВС РФ иностранцы смогут заключить на год

Ранее в Москве открылся единый пункт отбора желающих служить по контракту. Также для них запущена горячая линия.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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