КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 23:16

Генсек СНГ заявил о желании США разорвать содружество

Генсек СНГ Лебедев: США стараются "разорвать" и разрушить cодружество

США намерены разрушить СНГ и "оторвать" страны cодружества от России. Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, комментируя последние заявления госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

"Последние визиты и заявления государственного секретаря Соединённых Штатов Америки во время его визитов, кстати, в страны Центральной Азии тоже говорят о том, что очень велико желание разорвать СНГ, разрушить СНГ, оторвать страны cодружества от России", — заявил Лебедев ТАСС.

По его словам, в СНГ обеспокоены этим фактом. Исходя из этого страны cодружества стараются объединить свои усилия, чтобы оказать сопротивление такому давлению.

Путин заявил о попытках Запада разжечь новые конфликты на пространстве СНГ

Путин заявил о попытках Запада разжечь новые конфликты на пространстве СНГ

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина де-юре остаётся в составе cодружества, но при этом вышла примерно из 20% заключённых соглашений.

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Анатолий Симоненко
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