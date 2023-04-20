Генсек СНГ заявил о желании США разорвать содружество

США намерены разрушить СНГ и "оторвать" страны cодружества от России. Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, комментируя последние заявления госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

"Последние визиты и заявления государственного секретаря Соединённых Штатов Америки во время его визитов, кстати, в страны Центральной Азии тоже говорят о том, что очень велико желание разорвать СНГ, разрушить СНГ, оторвать страны cодружества от России", — заявил Лебедев ТАСС.

По его словам, в СНГ обеспокоены этим фактом. Исходя из этого страны cодружества стараются объединить свои усилия, чтобы оказать сопротивление такому давлению.