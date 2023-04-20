Десятки человек оказались раздавлены в Сане при раздаче гумпомощи

В столице Йемена городе Сана по меньшей мере 78 человек стали жертвами давки, которая возникла на одной из центральных улиц. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление местных властей.

Последствия давки в столице Йемена. Видео © Twitter / Lawmohyemen / makhlafi22

Случилось это при раздаче помощи малоимущим: сотни человек скопились на узкой улице и стремились подобраться ближе к месту выдачи. Власти участия в организации этой акции не принимали, в результате чего стихийное скопление людей и привело к жертвам.

По меньшей мере 13 человек с разными травмами были доставлены в больницы. По предварительным данным, трагедия произошла из-за инцидента. Один из участников раздачи помощи выстрелил в воздух, чтобы утихомирить толпу, но пуля попала в электрический провод. Громкий звук, которым это сопровождалось, напугал людей, началась паника, а за ней и давка.

По словам местных властей, начато расследование. Задержано два человека из числа организаторов акции.