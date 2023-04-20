Американские журналисты из газеты New York Times опубликовали материал о том, как они побывали на территории Донецкой Народной Республики и пообщались с жителями подконтрольной Киеву Константиновки. Корреспондентам пришлось признать, что те не поддерживают ВСУ, однако слова местного населения об обстрелах города украинскими военными они назвали влиянием "российской пропаганды".

"Некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины продолжают ставить в тупик чиновников и полицию своей поддержкой России. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать", — пишут журналисты американского издания.

В результате общения с местными жителями авторы статьи заключили, что люди из восточных регионов Украины всегда были особенно лояльно настроены к "восточному соседу" из-за культурных и родственных связей. Так, украинский полицейский по фамилии Кирдяпкин, служащий в Константиновке, заявил журналистам: "Мы проиграли информационную войну в 2014 году".

Он рассказал, что летом 2022 года, работая в Дружковке (город на севере ДНР), задержал пятерых местных жителей, которые предоставляли российским военным данные об объектах ВСУ. По данным СМИ, задержанные относились к разным социальным группам. Все были признаны виновными.