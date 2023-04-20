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20 апреля, 03:00

Исследование показало, сколько стоят услуги садовника в разных городах России

Исследование: В апреле спрос на садовников вырос на 39%

Спрос на услуги садовников в России в апреле вырос на 39% по сравнению с показателями прошлого года. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса услуг YouDo.сom, проверив, что ищут потребители в категории "Работы в саду, огороде, участке". Лайф ознакомился с их выводами.

Оказалось, что в этом разделе наиболее востребованы садовники, помощники по хозяйству, а также те, кто помогает вспахивать земли, грядки и огороды, высаживать деревья и кустарники.

Стоимость услуг садовника в разных городах России:

  • Москва — 14 873 рубля;
  • Санкт-Петербург — 12 317 рублей;
  • Казань — 11 012 рублей;
  • Новосибирск — 10 902 рубля;
  • Екатеринбург — 9851 рубль;
  • Ростов-на-Дону — 8659 рублей;
  • Уфа — 7922 рубля;
  • Тюмень — 7618 рублей;
  • Краснодар — 7112 рублей;
  • Нижний Новгород — 6007 рублей;
  • Самара — 5736 рублей.

Правда, запросы разнятся в зависимости от города. Так, в Москве и Подмосковье больше всего ценятся те, кто может помочь в строительстве парников или уходе за садом. А вот в Санкт-Петербурге и Ленобласти чаще ищут тех, кто приведёт в порядок загородный газон, посадит листопадные деревья, а также проведёт работы на участке.

В Поволжье и Краснодарском крае охотнее нанимают тех, кто приведёт в порядок загородные участки с цветами и кустарниками. На Урале же повышенный спрос на высадку клубненосных растений, например картофеля.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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