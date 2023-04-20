Япония на 646 процентов увеличила импорт фруктов из России

Минфин Японии обнародовал отчёт по итогам 2022 финансового года. Согласно ему, эта страна за 12 месяцев резко увеличила импорт фруктов из России — сразу на 646,1%. Также Япония стала ввозить из РФ больше мяса (на 66,7%) и зерновых (на 38,4%).

Вместе с тем есть российские товары, которые японцев стали интересовать меньше. Так, импорт овощей упал на 8,3%, соевых бобов — на 31,8%, рыбы и рыбной продукции — на 1,8%. Куда заметнее обвал в энергетике: японские компании ввезли из РФ на 80,5% меньше нефти, на 55,2% меньше угля.

В обратном же направлении было отправлено меньше компьютеров (на 56,5%), аудио- и видеоаппаратуры (на 86,7%), автомобилей (на 8,1%). При этом Япония увеличила экспорт медицинских изделий на 1079%.