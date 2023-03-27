Япония не решилась отказываться от проектов на Сахалине
Кисида: Япония продолжит участвовать в проектах на Сахалине ради энергобезопасности
Токио и дальше будет принимать участие в энергетических проектах на Сахалине, потому как они имеют высокую значимость в плане обеспечения энергобезопасности. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании верхней палаты парламента.
"В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них", — подчеркнул Кисида.
Он также отметил, что во второй половине прошлого года Япония уменьшила экспорт нефти из РФ на 90%, а угля на 60%. По словам японского премьера, санкционный механизм, который был согласован со странами "Большой семёрки" в феврале, призван урегулировать и усилить уже существующие рестрикции.
Напомним, осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому всё имущество "Сахалина-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее американская компания Exxon отказалась отгружать нефть, а затем заявила о полном уходе из России. 31 октября стало известно о решении Токио остаться в проекте.
ТАСС / Michal Dyjuk