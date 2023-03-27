Япония не решилась отказываться от проектов на Сахалине

Токио и дальше будет принимать участие в энергетических проектах на Сахалине, потому как они имеют высокую значимость в плане обеспечения энергобезопасности. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании верхней палаты парламента.

"В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них", — подчеркнул Кисида.