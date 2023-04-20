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20 апреля, 04:07

В Туве пьяный подросток зарезал незнакомца за отказ купить ему алкоголь

В Туве полиция города Чадан задержала 15-летнего местного жителя по подозрению в убийстве прохожего за то, что тот отказался купить ему алкоголь. Тело 20-летнего потерпевшего было найдено 12 апреля на улице Чурмет-Дажы.

Как пишет пресс-служба республиканского управления СКР, пьяный подросток остановил на улице прохожего и попросил его купить ему алкоголь. Получив отказ, он разозлился, достал нож и ударил им незнакомца в грудь, тот вскоре скончался. Подростку предъявлено обвинение, он под арестом.

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Анатолий Симоненко
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