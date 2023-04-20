Генсек СНГ предупредил о подготовке Западом провокаций
Генсек Лебедев: Запад готовит провокации для дестабилизации стран СНГ
Страны Запада готовят провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию на пространстве Содружества независимых государств. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, подчеркнув, что эти попытки очевидны и не скрываются.
"Такие данные, к сожалению, есть. Более того, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах содружества очевидны и не скрываются", — заявил Лебедев в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко много раз говорил об опасной концентрации вооружённых сил на границе с его страной, а также о происках белорусской оппозиции, которая говорит о возможном вооружённом захвате власти и задействовании подразделений, воюющих на территории Украины, включая так называемый батальон имени Кастуся Калиновского.
Ранее Лебедев заявил, что США намерены разрушить СНГ и "оторвать" страны cодружества от России. Исходя из этого страны cодружества стараются объединить свои усилия, чтобы оказать сопротивление такому давлению.
e-cis.info