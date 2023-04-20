Генсек СНГ предупредил о подготовке Западом провокаций

Страны Запада готовят провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию на пространстве Содружества независимых государств. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, подчеркнув, что эти попытки очевидны и не скрываются.

"Такие данные, к сожалению, есть. Более того, эти попытки дестабилизировать ситуацию в странах содружества очевидны и не скрываются", — заявил Лебедев в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко много раз говорил об опасной концентрации вооружённых сил на границе с его страной, а также о происках белорусской оппозиции, которая говорит о возможном вооружённом захвате власти и задействовании подразделений, воюющих на территории Украины, включая так называемый батальон имени Кастуся Калиновского.