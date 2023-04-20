Самолёт с дырявым топливным баком остановили за мгновение до взлёта в аэропорту Пулково

Самолёт CRJ-200 должен был вылететь в Нарьян-Мар с 18 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Однако диспетчеры на взлётно-посадочной полосе за несколько секунд до взлёта заметили течь топлива. После этого к самолёту подъехали пожарные и медики. Пассажиров отправили в здание терминала, а воздушное судно — на стоянку.