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20 апреля, 07:37

Самолёт с дырявым топливным баком остановили за мгновение до взлёта в аэропорту Пулково

У пассажирского самолёта в Пулково протекло топливо за секунды до взлёта

В петербургском аэропорту Пулково самолёт едва не взлетел с продырявленным топливным баком. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

  • Самолёт, в топливном баке которого оказалась дырка. Фото © Telegram / SHOT
    Самолёт, в топливном баке которого оказалась дырка. Фото © Telegram / SHOT
  • Пассажиры самолёта возвращаются в терминал Пулково. Фото © Telegram / SHOT
    Пассажиры самолёта возвращаются в терминал Пулково. Фото © Telegram / SHOT

Самолёт, в топливном баке которого оказалась дырка. Фото © Telegram / SHOT

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Самолёт CRJ-200 должен был вылететь в Нарьян-Мар с 18 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Однако диспетчеры на взлётно-посадочной полосе за несколько секунд до взлёта заметили течь топлива. После этого к самолёту подъехали пожарные и медики. Пассажиров отправили в здание терминала, а воздушное судно — на стоянку.

Пилот экстренно посадил самолёт из-за кобры на борту

Пилот экстренно посадил самолёт из-за кобры на борту

Ранее в Ирландии самолёт аварийно сел в аэропорту после попадания птиц в двигатель. Пассажиры почувствовали сильную тряску во время полёта, но всё прошло штатно.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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