Самолёт с дырявым топливным баком остановили за мгновение до взлёта в аэропорту Пулково
У пассажирского самолёта в Пулково протекло топливо за секунды до взлёта
В петербургском аэропорту Пулково самолёт едва не взлетел с продырявленным топливным баком. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Самолёт CRJ-200 должен был вылететь в Нарьян-Мар с 18 пассажирами и тремя членами экипажа на борту. Однако диспетчеры на взлётно-посадочной полосе за несколько секунд до взлёта заметили течь топлива. После этого к самолёту подъехали пожарные и медики. Пассажиров отправили в здание терминала, а воздушное судно — на стоянку.
Ранее в Ирландии самолёт аварийно сел в аэропорту после попадания птиц в двигатель. Пассажиры почувствовали сильную тряску во время полёта, но всё прошло штатно.
Telegram / SHOT