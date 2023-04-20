В Москве неизвестные похитили мать помощницы российского сенатора и требуют выкуп

В Москве полицейские уже три дня ищут мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко. Она утверждает, что 76-летнюю женщину похитили, пишет SHOT.

По словам Силкиной, ей звонили неизвестные люди с трёх разных номеров и сказали, что её мать якобы у них в заложницах. Похитители потребовали выкуп в два миллиона рублей.

Когда женщина попыталась связаться с матерью, та не вышла на связь. Дома её тоже не оказалось, тогда Силкина обратилась в полицию. Известно, что в последний раз пожилую женщину видели возле Ленинградского вокзала.