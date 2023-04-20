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20 апреля, 07:54

В Приморье 13-летняя школьница под крики толпы подростков избила 11-летнюю девочку

В Приморском крае 13-летняя школьница в окружении подростков избила 11-летнюю девочку. Инцидент произошёл в посёлке Липовцы. Потасовка попала на видео, кадры опубликовал телеграм-канал News.Vl.

Избиение ребёнка в Приморье. Видео © t.me / newsvlc

На видео заметно, как подросток избивает лежащую на земле девочку. Когда пострадавшая пытается встать, 13-летняя школьница начинает бить её по голове и хватает за волосы. Кроме того, она тыкает ребёнка лицом в траву под выкрики подростков, которые наблюдают за потасовкой. Некоторые из стоящих рядом тоже наносили удары потерпевшей.

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Инцидентом заинтересовались в региональной прокуратуре. В пресс-службе надзорного органа сообщили, что по факту произошедшего уже организована проверка. Госпитализация потерпевшей не потребовалась, она проходит лечение на дому. Степень тяжести причинённого вреда сейчас устанавливается.

Ранее Лайф писал, что в селе Дзержинское Красноярского края учитель физкультуры избил ученика из-за того, что тот отказался выполнить просьбу уборщицы не топтать вымытый пол.

Обложка ©

t.me / newsvlc

Иван Косицын
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