В Приморье 13-летняя школьница под крики толпы подростков избила 11-летнюю девочку

В Приморском крае 13-летняя школьница в окружении подростков избила 11-летнюю девочку. Инцидент произошёл в посёлке Липовцы. Потасовка попала на видео, кадры опубликовал телеграм-канал News.Vl.

Избиение ребёнка в Приморье. Видео © t.me / newsvlc

На видео заметно, как подросток избивает лежащую на земле девочку. Когда пострадавшая пытается встать, 13-летняя школьница начинает бить её по голове и хватает за волосы. Кроме того, она тыкает ребёнка лицом в траву под выкрики подростков, которые наблюдают за потасовкой. Некоторые из стоящих рядом тоже наносили удары потерпевшей.

Инцидентом заинтересовались в региональной прокуратуре. В пресс-службе надзорного органа сообщили, что по факту произошедшего уже организована проверка. Госпитализация потерпевшей не потребовалась, она проходит лечение на дому. Степень тяжести причинённого вреда сейчас устанавливается.