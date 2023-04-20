В "Газпроме" сообщили, что запасов голубого топлива хватит на 100 лет

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" обладает запасами газа на 100 лет. Об этом заявил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.

"На конец прошлого года извлекаемые запасы группы "Газпром" составили 35 триллионов кубометров газа. Сегодня запасы газа на 100 лет", — сказал он на Всероссийском газомоторном форуме.