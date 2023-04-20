В Москве консультант "Л'Этуаль" более двух лет совращал семилетнего сына коллеги

В Москве консультант сети "Л'Этуаль" (с 2023 года — "Лэтуаль") более двух лет совращал семилетнего сына своей коллеги. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

58-летний мужчина домогался ребёнка, когда присматривал за ним во время рабочих смен матери мальчика. Первое преступление было совершено в начале 2021 года, после чего это происходило регулярно. Мальчик долгое время боялся рассказывать обо всём матери. В итоге, когда он всё же решился рассказать об ужасах, которые с ним творились, родители сразу обратились в полицию.

Мужчину уже задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.