КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 08:54

В Москве консультант "Л'Этуаль" более двух лет совращал семилетнего сына коллеги

В Москве консультант сети "Л'Этуаль" (с 2023 года — "Лэтуаль") более двух лет совращал семилетнего сына своей коллеги. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

58-летний мужчина домогался ребёнка, когда присматривал за ним во время рабочих смен матери мальчика. Первое преступление было совершено в начале 2021 года, после чего это происходило регулярно. Мальчик долгое время боялся рассказывать обо всём матери. В итоге, когда он всё же решился рассказать об ужасах, которые с ним творились, родители сразу обратились в полицию.

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Мужчину уже задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как писал Лайф, в Крыму отец шестерых детей почти три года домогался маленькой дочки. Ранее он уже привлекался за хулиганство.

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Иван Косицын
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