В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки
Мужчина, который домогался маленькой дочки. Обложка © SHOT
В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки. Теперь виноградарю одной из крупнейших компаний полуострова грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает SHOT.
Согласно информации телеграм-канала, девочка в присутствии полицейских подтвердила, что папа — 34-летний сотрудник АО "Артвин" — совершал с ней разные плохие вещи на протяжении нескольких лет.
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В итоге мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ранее виноградарь уже привлекался за хулиганство.
Как сообщал Лайф ранее, в Подмосковье 11-летняя девочка призналась психологу, что её несколько месяцев насиловал родной дядя. По словам ребёнка, начиная с осени прошлого года её неоднократно насиловал 42-летний родственник, пока мать была на работе.