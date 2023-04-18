В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки. Теперь виноградарю одной из крупнейших компаний полуострова грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, девочка в присутствии полицейских подтвердила, что папа — 34-летний сотрудник АО "Артвин" — совершал с ней разные плохие вещи на протяжении нескольких лет.

В итоге мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ранее виноградарь уже привлекался за хулиганство.