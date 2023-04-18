КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 14:28

В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки

<p>Мужчина, который домогался маленькой дочки. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50253" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, который домогался маленькой дочки. Обложка © SHOT

В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки. Теперь виноградарю одной из крупнейших компаний полуострова грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, девочка в присутствии полицейских подтвердила, что папа — 34-летний сотрудник АО "Артвин" — совершал с ней разные плохие вещи на протяжении нескольких лет.

Насиловал полгода и утопил: Мать по смс в телефоне вычислила в родном брате убийцу девочки из Тихвина

Насиловал полгода и утопил: Мать по смс в телефоне вычислила в родном брате убийцу девочки из Тихвина

В итоге мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ранее виноградарь уже привлекался за хулиганство.

Как сообщал Лайф ранее, в Подмосковье 11-летняя девочка призналась психологу, что её несколько месяцев насиловал родной дядя. По словам ребёнка, начиная с осени прошлого года её неоднократно насиловал 42-летний родственник, пока мать была на работе.

Мужчина три года насиловал маленьких сыновей сожительницы в Саратовской области

Мужчина три года насиловал маленьких сыновей сожительницы в Саратовской области

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров