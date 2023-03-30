Бунт в "Л'Этуаль": Сотрудники магазина объявили "итальянскую забастовку" из-за рабского труда
Директор одного из магазинов "Л'Этуаль" объявил руководству "итальянскую забастовку"
Магазин "Л'Этуаль". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Директор одного из магазинов "Л'Этуаль" объявил "итальянскую забастовку" руководству компании, заявив, что ни он, ни его сотрудники, уставшие от переработок, не сделают впредь ни грамма больше того, что прописано в их должностных инструкциях. Полную принципиальности историю публикует SHOT.
Директор одного из магазинов "Л'Этуаль" Абубакар Бешиев объявил руководству "итальянскую забастовку". Видео © Telegram / SHOT
38-летний Абубакар Бешиев решил, что больше не может молчать об адских рабочих условиях, которые однажды уже довели до смерти одного из работников, и объединил сотрудников в профсоюз "Л'Этуаль". Основные жалобы касаются огромного объёма работы, когда сотрудники не успевают даже отойти в туалет или пообедать, получая за 13-часовой рабочий день около 45 тысяч рублей.
"Для них [руководства] сотрудник, человек — это всего лишь просто какой-то раб. Один директор может работать на три магазина. В этих трёх магазинах будет работать по одному сотруднику на 350 квадратов. Один человек выполняет за пятерых, а то и за десятерых работу", — рассказал Абубакар.
При этом в компании действует практика, когда деньги за просроченный товар списываются с сотрудников, которые тут совсем ни при чём. Как рассказал Абубакар, он своих работников жалеет и платит вместо них — сумма таких списаний составила уже порядка 600 тысяч рублей.
Многие сотрудники пытаются заработать с помощью "схем", воруя из магазинов пробники и продавая их на чёрном рынке. Более того, для службы безопасности компании это совсем не новость. Там знают о таких случаях, однако вместо увольнения шантажируют работников и требуют делиться "прибылью".
Ранее Лайф уже рассказывал о жёстких условиях труда и кабальных договорах компании "Л’Этуаль". Наш корреспондент даже устроился туда на работу, чтобы лично испытать на себе весь ужас. Кроме того, в нашем распоряжении оказался дневник настоящего сотрудника российской торговой сети. О работе за колючей проволокой, штрафах и охранниках, требующих снять нижнее бельё для обысков, — в материале Лайфа.