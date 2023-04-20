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20 апреля, 09:46

Россиянам рассказали, можно ли разбогатеть на донорстве крови

Врач Пиховкина: Ресурсы организма позволяют сдавать кровь до пяти раз в год

В России есть возможность сдать кровь как безвозмездно, так и на платной основе. Можно ли заработать на донорстве, рассказала в беседе с РИАМО заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Марина Пиховкина.

По её словам, размер выплат за сдачу крови определяется в соответствии с прожиточным минимум региона. Например, доноры в Подмосковье получают компенсацию в 942 рубля. Однако много раз в год сдавать кровь не получится, поскольку организм должен для этого полностью восстановиться. С таким учётом и рассчитывается частота донации. Поэтому и зарабатывать, сдавая кровь ежедневно, не выйдет.

"Максимально допустимое число кроводач в год у женщин — четыре раза, у мужчин — пять раз. Интервалы между кроводачами — 60 дней, а между донациями компонентов крови (плазма, тромбоциты) — 14 дней. В год возможно не более 20 плазмодач и не более 10 тромбоцитаферезов. Интервалы между донациями эритроцитов — от 60 до 180 дней (в зависимости от взятого объёма клеток крови)", — объяснила Пиховкина.

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Ранее движение дочерей офицеров "Катюша" призвало россиян сдать кровь для пострадавших военных. Это может спасти жизни тех, кто защищает нашу Родину.

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ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук
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