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22 февраля, 03:29

Глава Красного Креста заявил, что доноры поддерживают Украину активнее других стран

Глава МККК Мардини: Доноры охотно финансируют гумпомощь Украине, в отличие от других стран

Различные гуманитарные доноры охотно поддерживают Украину, при этом другие нуждающиеся в помощи регионы, в том числе Африка и Латинская Америка, испытывают проблему недофинансирования. Об этом заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

"Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов", — приводит слова Мардини РИА "Новости".

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Глава МККК назвал ироничной ситуацию поддержки донорами гумдеятельности на Украине и недофинансирования всего остального мира. Однако, добавил Мардини, такое положение стала реальностью для многих гуманитарных организаций: от ООН до местных НПО. При этом он выразил надежду на то, что данную тенденцию всё же удастся переломить.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп потребовал от американских властей прекратить направлять миллиарды долларов на поддержку Украины. Об этом политик заявил на предвыборном митинге во Флориде.

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Unsplash

Иван Косицын
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