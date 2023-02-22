Глава Красного Креста заявил, что доноры поддерживают Украину активнее других стран

Различные гуманитарные доноры охотно поддерживают Украину, при этом другие нуждающиеся в помощи регионы, в том числе Африка и Латинская Америка, испытывают проблему недофинансирования. Об этом заявил гендиректор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

"Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов", — приводит слова Мардини РИА "Новости".

Глава МККК назвал ироничной ситуацию поддержки донорами гумдеятельности на Украине и недофинансирования всего остального мира. Однако, добавил Мардини, такое положение стала реальностью для многих гуманитарных организаций: от ООН до местных НПО. При этом он выразил надежду на то, что данную тенденцию всё же удастся переломить.