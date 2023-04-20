Даже полчаса нахождения в салоне нового авто может спровоцировать рак, предупредили учёные

Китайские учёные выяснили, что запах нового авто может вызывать смертельные заболевания. Они провели исследование, в рамках которого изучали новый гибридный внедорожник. В его салоне было много пластика, кожзама и тканевых материалов.

Специалисты Пекинского технологического института указали, что при соединении этих материалов образуются опасные вещества, которые могут вызывать рак, острый миелоидный лейкоз и другие серьёзные болезни.

Эксперты изучали новый внедорожник 12 дней. На протяжении всего эксперимента автомобиль был припаркован вдали от других транспортных средств, чтобы их выхлопы не мешали исследованию. За этот период зафиксирован выброс 20 химикатов в салоне. При этом концентрация некоторых из них оказалась очень высокой. Учёные зафиксировали высокий уровень выбросов в воздух бензола, формальдегида и ацетальдегида.

Как указали исследователи, количество химикатов превышает пределы китайского стандарта безопасности. По их мнению, одновременный выброс веществ может вызвать развитие онкозаболевания уже через полчаса пребывания в салоне автомобиля. Также эти химвещества могут вызывать у людей головокружение, одышку и тошноту.