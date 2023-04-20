Песков: Ядерные арсеналы Парижа и Лондона фактически находятся под контролем США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ядерные арсеналы Франции и Британии фактически находятся под контролем США.
"Ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, можно сказать, де-факто находятся под контролем США", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что говорить о стратегической стабильности сейчас необходимо не только с Америкой.
В Кремле также заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. По словам Пескова, в противном случае это будет представлять серьёзную опасность для России.
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