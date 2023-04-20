В ЛДПР предложили выпустить монеты с изображениями героев спецоперации

В ЛДПР предложили выпустить памятные монеты с изображениями героев специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал лидер партии, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы отметили годовщину СВО, скоро отметим годовщину вхождения новых регионов в состав РФ. Мы предлагаем выпустить в ближайшие месяцы памятные монеты с изображениями героев СВО", — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Слуцкого, на монетах могут появиться и изображения узнаваемых объектов новых российских субъектов. Он добавил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина с таким предложением согласилась. Инициативу планируется прорабатывать дальше.