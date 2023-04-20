Инфекционист назвала болезни, которыми можно заразиться от вороны

При контакте с вороной можно заразиться орнитозом. Эту инфекцию могут передавать птицы как очевидно больные, так и здоровые на первый взгляд. У людей орнитоз характеризуется в том числе кашлем и высокой температурой. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала Светлана Машкова, к.м.н., врач-инфекционист, медицинский директор "Инвитро-Юг".

"Орнитоз — это заболевание, которое вызывается бактерией Хламидии пситтаци. Хламидия выделяется у ворон с фекалиями и распространяется на перья. При помощи клюва ворона разносит фекалии по всему телу, и при контакте с инфицированной птицей можно получить данное заболевание", — рассказала она.

Этот хламидиоз может также передаваться и воздушно-пылевым путём: фекалии высыхают и попадают в пыль, которая при взлёте птицы разносится ветром. У человека при орнитозе повышается температура, появляется кашель, одышка, по сути развивается хламидийная пневмония со всеми последствиями. Может быть ещё интоксикация, дыхательная недостаточность. Самостоятельно орнитоз не проходит, поэтому нужно обратиться к специалисту за специфическим лечением.

Вообще, объяснила Машкова, вороны часто контактируют с трупами животных и других птиц. В случае нападения через клюв и когти они могут занести какую-либо патогенную флору в рану, которая в дальнейшем вызовет воспаление. Поэтому, если после контакта с этими птицами обошлось без ран, можно просто помыть руки с мылом и воспользоваться антисептиком.

"Если же есть рана, нужно обязательно промыть её перекисью водорода для того, чтобы убрать оттуда крупные частицы, и обратиться к врачу на предмет более сложных и серьёзных поражений. Если в рану попала земля, то необходима также профилактика от столбняка", — добавила Машкова.