Командующий ТОФ Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

В начале апреля Авакянцу исполнилось 65 лет. Отмечается, что он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны РФ и параллельно по согласованию с военным ведомством возглавит координацию патриотических центров для молодёжи в регионах.