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20 апреля, 09:49

Командующий ТОФ Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Адмиралу Лиине прочат роль командующего Тихоокеанским флотом

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В начале апреля Авакянцу исполнилось 65 лет. Отмечается, что он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны РФ и параллельно по согласованию с военным ведомством возглавит координацию патриотических центров для молодёжи в регионах.

При этом ранее вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом и возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Иван Косицын
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