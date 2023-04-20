Командующий ТОФ Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
В начале апреля Авакянцу исполнилось 65 лет. Отмечается, что он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны РФ и параллельно по согласованию с военным ведомством возглавит координацию патриотических центров для молодёжи в регионах.
При этом ранее вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом и возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
ТАСС / Юрий Смитюк