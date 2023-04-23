Яд в лёгких: 10 простых советов для защиты от смога

Смог может вызвать болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Чтобы обезопасить организм от такого негативного воздействия, следует соблюдать ряд правил. Их Лайфу перечислила завотделением педиатрии, врач – педиатр-кардиолог клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Елена Андросова.

"Смог — это загрязнение воздуха вредными веществами при определённых погодных условиях. Эти вещества оказывают сильное раздражающее действие на слизистые дыхательных путей и глаз. Во избежание возникновения и обострения патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем необходимо защитить себя от негативного влияния смога на организм", — пояснила она.

Нужно стараться держать двери и окна плотно закрытыми, особенно в ночные и утренние часы, так как в это время концентрация вредных веществ в воздухе максимальна. При открытых форточках — затягивать их мокрой марлей или тканью, посоветовала доктор.

Также следует употреблять большое количество жидкости, овощей и фруктов и максимально ограничить курение. На период смога лучше отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, особенно на открытом воздухе. Если же есть необходимость выйти на улицу, то следует надеть маску, смоченную водой, так как влага будет удерживать вредные частицы и не даст им попасть внутрь при дыхании.

Дома нужно промывать слизистые оболочки дыхательных путей и глаз водой или физиологическим раствором, а на кожу наносить защитный крем. Врач порекомендовала внимательно следить за влажностью в квартире: ежедневно проводить уборку и увлажнять воздух любыми возможными способами. Если же возникнет чувство удушья или ощущение нехватки воздуха, то незамедлительно обратиться в больницу.