В ФРГ поставили точку в вопросе присутствия европейских солдат на Украине

На территории Украины не будет ни одного европейского солдата. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом сообщает газета Bild.

"На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка", — заявила она.

Штрак-Циммерман также подчеркнула, что на Украину не будут отправлять западные истребители Tornado и Eurofighter. Это связано с неспособностью украинских военных быстро обучиться управлять ими, указала она.