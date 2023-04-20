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20 апреля, 10:19

В ФРГ поставили точку в вопросе присутствия европейских солдат на Украине

В Бундестаге заявили, что на Украине не будет ни одного европейского солдата

На территории Украины не будет ни одного европейского солдата. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Об этом сообщает газета Bild.

"На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка", — заявила она.

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Штрак-Циммерман также подчеркнула, что на Украину не будут отправлять западные истребители Tornado и Eurofighter. Это связано с неспособностью украинских военных быстро обучиться управлять ими, указала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и без утечек секретных данных Пентагона знала о вовлечённости военных НАТО в боевые действия на Украине.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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