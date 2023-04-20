Производители рассказали, какие подгузники опасны для ребёнка

В составе подгузников не должно быть хлора, иначе они будут представлять опасность для малыша. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявили основатели косметики Brand for my son и производители одноразовых трусиков Андрей Шахов и Наталия Юнкевич.

"Это приносит вред и природе, и нежной коже малыша — такие подгузники вряд ли можно считать гипоаллергенными, что особенно важно в первые годы жизни ребёнка", — отметили они.

Специалисты призвали отказываться от подгузников, где есть синий индикатор наполняемости.

"Всё дело в том, что индикатор содержит вещество бромфеноловый синий. Если оно протечёт, ребёнок скорее всего не сможет дать вам об этом знать", — рассказали эксперты.

По их словам, чем дольше компонент будет на коже ребёнка, тем больше вероятность, что он спровоцирует раздражение. Производители посоветовали выбирать подгузники с красками на водной основе и без добавления тяжёлых металлов.