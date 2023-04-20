Суд в Ярославле отказался заменять слова "мэр" и "мэрия" на русские аналоги

В беседе с РИА "Новости" Симон заявил, что муниципалитет можно было бы именовать "городской Думой", как раньше, а мэра — "городским головой". На суде ответчики выступили против идеи экс-депутата и отметили, что "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" являются словами современного русского литературного языка. Когда же истца спросили, чем его не устраивают вышеупомянутые термины, он сказал, что "не может кушать", когда их слышит. В конечном итоге суд встал на сторону ответчиков.