Суд в Ярославле отказался заменять слова "мэр" и "мэрия" на русские аналоги
В Ярославле суд отклонил иск бывшего местного депутата Александра Симона к Ярославской облдуме с требованием заменить слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" аналогами из русского языка. По мнению экс-парламентария, использование указанных терминов противоречит принятому в феврале закону о защите русского языка.
В беседе с РИА "Новости" Симон заявил, что муниципалитет можно было бы именовать "городской Думой", как раньше, а мэра — "городским головой". На суде ответчики выступили против идеи экс-депутата и отметили, что "мэр", "мэрия" и "муниципалитет" являются словами современного русского литературного языка. Когда же истца спросили, чем его не устраивают вышеупомянутые термины, он сказал, что "не может кушать", когда их слышит. В конечном итоге суд встал на сторону ответчиков.
"В удовлетворении административного иска отказать", — огласила решение судья.
Однако Симон мириться с таким раскладом не намерен, в ближайшее время он будет подавать апелляцию.
Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. В документе, в частности, говорится о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют подходящих аналогов.
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