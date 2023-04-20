СК возбудил дело после гибели шести подопечных интерната в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели шести подопечных психоневрологического интерната. Поводом для проверки стало обращение Нюты Федермессер, в котором она рассказала о череде трагедий, произошедших с постояльцами в стенах учреждения.

На прошлой неделе она обратила внимание руководства Санкт-Петербурга на ситуацию в ПНИ № 10, где в последнее время умерли несколько детей — Ира К., Ксюша И., Таня .В, Миша Г., Марина К. и Олег Л. Тогда в учреждении находился ещё один мальчик — Лёша Д., жизнь и здоровье которого также находились под угрозой. Подопечный ПНИ № 10 умер спустя несколько дней в Александровской больнице.

Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности" (109 УК). По этой статье грозит максимальное наказание до четырёх лет лишения свободы. Правда, по данным следствия, все погибшие подопечные интерната были не детьми, а совершеннолетними.

"Сотрудники психоневрологического интерната, расположенного в одном из домов по улице Коллонтай, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности в период с 2022 года наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев", — говорится в сообщении следственного отдела по Невскому району ГСУ СКУ России по Санкт-Петербургу.