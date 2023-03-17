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Регион
Опубликовано 17 марта 2023, 10:53

Голикову просят оборудовать дома престарелых и интернаты камерами видеонаблюдения

Депутат Лантратова призвала установить видеокамеры в интернатах и домах престарелых для защиты постояльцев

Интернаты и диспансеры в России должны быть оборудованы круглосуточными системами видеонаблюдения. Такое предложение в пятницу озвучила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передаёт RT.

По её мнению, камеры должны появиться в интернатах для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах для взрослых и домах престарелых. Это необходимо для защиты пациентов: в СМИ всё чаще появляются пугающие сообщения о побоях, истязаниях и угрозах со стороны сотрудников данных учреждений по отношению к подопечным.

"При этом многие пациенты и воспитанники подобных учреждений, например с поражением центральной нервной системы, лишены возможности самостоятельно сообщить об издевательствах и истязаниях", — пояснила Лантратова.

Своё обращение она направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Представитель Госдумы обратила внимание, что большинство обвинительных приговоров по подобным уголовным делам были вынесены именно на основании видеофиксации совершённого преступления с помощью камер наблюдения.

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Ранее Лайф рассказывал, как работница курского дома престарелых разбила старушке голову за "излишнюю медлительность". А в Алтайском крае постоялец дома престарелых до смерти избил соседа-инвалида, который постоянно просил других постояльцев отодвинуть его кровать от батареи или помочь поправить одеяло.

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Марина Калегина
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