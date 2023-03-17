Голикову просят оборудовать дома престарелых и интернаты камерами видеонаблюдения

Интернаты и диспансеры в России должны быть оборудованы круглосуточными системами видеонаблюдения. Такое предложение в пятницу озвучила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передаёт RT.

По её мнению, камеры должны появиться в интернатах для детей с тяжёлыми заболеваниями, психоневрологических диспансерах для взрослых и домах престарелых. Это необходимо для защиты пациентов: в СМИ всё чаще появляются пугающие сообщения о побоях, истязаниях и угрозах со стороны сотрудников данных учреждений по отношению к подопечным.

"При этом многие пациенты и воспитанники подобных учреждений, например с поражением центральной нервной системы, лишены возможности самостоятельно сообщить об издевательствах и истязаниях", — пояснила Лантратова.